Fabio Borini è al lavoro per recuperare dall’infortunio muscolare che lo ha bloccato dopo il match tra Udinese e Verona. L’attaccante ha un obbiettivo, poter essere a disposizione di Juric per la partita col Napoli dell’8 marzo. A tal proposito filtra un discreto ottimismo ma non ci si sbilancia. Nei prossimi giorni si valuterà la situazione e si potrà avere un’idea più chiara sulla data del rientro dell’attaccante.