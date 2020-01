E’ arrivato l’annuncio su Instagram da parte dell’agente: Fabio Borini sarà un giocatore del Verona.

Manca solo l’ufficialità per l’operazione: prestito di sei mesi per l’ormai ex giocatore del Milan, in scadenza a giugno.

Un colpo a sorpresa emerso ieri in tarda serata, con un sorpasso decisivo del club gialloblù nei confronti delle altre squadre interessate, in particolare le due genovesi.