Borja Valero dice no al Betis, il Verona resta davanti

La scelta di Ivan Juric è lui: Borja Valero, uomo di esperienza e classe che si è svincolato dall’Inter dopo tre stagioni in nerazzurro.

La trattativa con l’Hellas prosegue e, intanto, riferisce “La Gazzetta dello Sport”, il giocatore spagnolo ha detto di no al Betis Siviglia.

Borja Valero vuole restare ancora in Italia e il Verona ha fatto passi in avanti per arrivare a un accordo sul suo ingaggio. Resta tuttavia forte la concorrenza del Genoa. Più defilato, in questo momento, il Parma.