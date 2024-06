Bottagisio, il Coordinamento Calcio Clubs: “Da intitolare a Mascetti”

Si legge nel testo pubblicato via social network: "Il Coordinamento Calcio Clubs Hellas Verona, si fa portavoce della tifoseria veronese e propone alla società Hellas Verona e a tutta la città, di far intitolare il nuovo centro sportivo (Bottagisio), alla compianta bandiera del Verona calcio, Emiliano Mascetti. Un modo per ricordare la sua figura, ad eterna memoria per il tifo scaligero".