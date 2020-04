Briegel: “Tutti vogliono i soldi delle tv, ma non si riprenderà a giocare”

Hans-Peter Briegel, leggenda del Verona, è stato intervistato dal portale www.tuttomercatoweb.com.

Queste le sue dichiarazioni: “La bella stagione del Verona? Sì, ha giocato un ottimo campionato. Peccato però perchè per me non si riprenderà a giocare. Qui in Germania vogliono ricominciare senza spettatori ma la vedo dura“.

Continua l’ex giocatore tedesco: “In Italia pesano di tornare in campo a fine maggio? Sì, ma perché tutti vogliono i soldi dei diritti televisivi, per tanti club questi soldi sono importanti. Vorrei però che si parlasse di più delle categorie inferiori come la C, quelle sì che sono in difficoltà“.