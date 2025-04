Briegel: “Verona, adesso sei una squadra”

La leggenda gialloblù: "L'Hellas prima prendeva troppi gol, ora è cambiato"

Redazione Hellas1903 4 aprile 2025 (modifica il 4 aprile 2025 | 08:15)

Hans-Peter Briegel ha parlato della situazione del Verona e della lotta per la salvezza.

Ha detto la leggenda dell'Hellas, parlando con il "Corriere di Verona": "C’era un problema che metteva in crisi il Verona, ed era che prendeva troppi gol. Dalla Germania seguivo le partite e vedevo che appena subiva una rete l’Hellas si scioglieva. Subire sconfitte pesanti, incassare dei 5-0 in quella maniera era tremendo per l’intero ambiente. Da qualche tempo non più così e i miglioramenti sono chiari, con i risultati che sono arrivati”.

Poi: “L’esempio viene dalla partita con l’Udinese. Non prendi gol, sei attento e dopo Duda calcia una bellissima punizione, segna ed è vittoria. In questa maniera si spiegano i progressi del Verona. Anche con il Parma non hai incassato reti. Piuttosto semplice: se non incassi reti almeno pareggi, e questo non accadeva, prima”.

Briegel chiude: “Ritengo che l’Hellas abbia dei buoni giocatori. Quelli che più mi piacciono sono Suslov e proprio Duda, che conosco anche perché è stato in Germania. E poi dico Tengstedt. Il Verona visto in queste partite è un gruppo, una squadra. In precedenza era mancato sotto quest’aspetto”.