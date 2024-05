Bruni: “Grande Verona con Baroni e Sogliano. Ora tocca a Setti”

Ha detto: "Baroni è stato bravo a risistemare il gruppo in corsa, cercando di capire come e dove i giocatori potevano rendere al massimo. Attraverso il lavoro quotidiano ha saputo trovare la collocazione migliore per tutti, in base alle loro caratteristiche. Baroni ha dimostrato di valere e per lui adesso non sarebbe male poter provare ad alzare l'asticella. A volte però tante squadre cercano il nome altisonante all'estero, senza guardare in casa nostra. Il merito però dovrebbe essere premiato. Ma non sempre purtroppo funziona così".