Brutto, bruttissimo. Il Verona crolla col Cagliari che vince 2-0 al Bentegodi

Pavoletti e Deiola segnano, l'Hellas resta a guardare. Ghilardi espulso nel finale

Andrea Spiazzi Direttore 28 aprile - 22:58

C'era voluto Gigi Riva, 53 anni fa, per l'ultima vittoria del Cagliari al Bentegodi. Ci pensano oggi Nicola e il suo coraggioso Cagliari, che ridicolizzano il Verona di Zanetti con un 2-0 che non sa di dramma solo perché anche Empoli e Venezia ieri sono rimaste al palo. Un Hellas capace di un solo tiro in porta su punizione, mai pericoloso, scalcinato, caotico, senza grinta, idee e gioco non può che perdere, dunque, contro i sardi che il loro lo fanno eccome, aprendo i conti con il trentaseienne Pavoletti e chiudendoli con Deiola nel recupero, mai per il resto prendendo rischi veri.

FORMAZIONI

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Niasse, Livramento, Slotsager, Kastanos, Bernede, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Pavoletti, Luvumbo

A disposizione: Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Obert, Pintus, Gaetano, Mutandwa, Felice

Allenatore: Davide Nicola

PRIMO TEMPO, BRUTTO VERONA, PAVOLETTI COLPISCE

Nel primo quarto d'ora non succede nulla, Luvumbo avvia un contropiede sprecato poi in attacco da Zortea. L'Hellas parte con linee alte ma non incide, ci sono tre lanci sbilenchi dalla difesa, due di Valentini e uno di Ghilardi.

La prima palla-gol è per Luvumbo che, imbeccato da Marin al 18' in area, calcia centralmente con Montipò che respinge.

SUSLOV DEVE USCIRE. Al 28' lo slovacco deve uscire per problemi di stomaco, al suo posto c'è Bernede.

BUCO IN DIFESA, CAGLIARI IN VANTAGGIO. Al 30' Luvumbo dalla trequarti destra mette un traversone in diagonale sul quale Coppola liscia, Ghilardi non riesce a rimediare e si perde Pavoletti che arriva sul palo lontano e insacca da vecchio lupo d'area.

Il Verona è nervoso, Duda al 33' rischia grosso con una scivolata che finisce sulle gambe di Luvumbo che resta a terra. I gialloblù non riescono a imbastire nulla di buono in avanti. Zappa viene ammonito perché getta via il pallone dopo un fallo dei suoi. Dai 30 metri ci prova Duda, Caprile mette in corner il tiro centrale. Fioccano errori tecnici, specie con Sarr che sbaglia i tempi degli appoggi. Fischi per Mosquera che nel recupero sparacchia dai venti metri.

SECONDO TEMPO, VERONA NERVOSO E INCONCLUDENTE, IL CAGLIARI VINCE CON MERITO

Il Verona ci prova, ma arrivare in area con una palla pulita sembra un'impresa. Mosquera è caotico, Duda prova a dare ordine. Valentini sballa ancora in appoggio, il suo piede sembra di compensato, come direbbe Roberto Puliero. Anche Bernede sbaglia, arrivano altri fischi. Il Cagliari sembra accettare il possesso palla dei gialloblù e bada a non commettere errori dietro.

CAMBI. Al 59' Zanetti toglie Mosquera e Bradaric, entrano il giovane Lambourde e Lazovic.

Sarr col braccio colpisce involontariamente al volto Zappa, che sanguina dal naso al 61' e rientra col cotone nella narice. Sempre Sarr abbatte Zortea e viene ammonito al 64'. Al 66' Pavoletti scappa a Ghilardi che lo manda a terra quasi sul limite dell'area a sinistra. Marin calcia alle stelle la punizione.

Zanetti fa un altro doppio cambio, dentro Livramento e Kastanos per Valentini e Serdar al 70', si passa al 4-3-3. È un Hellas caotico e bloccato, alla ricerca di una giocata che possa rimettere in sesto le cose. Ma le giocate sono sbagliate e il tempo passa.

Nicola toglie Pavoletti al 74' per schierare il veloce Kingstone Mutandwa. All'80 un ennesimo lancio sbagliato spazientisce il pubblico e arrivano altri fischi. Il Cagliari sta dietro, Lambourde prova il gol dell'anno con un sinistro al volo da fuori che va alto.

Deiola e Gaetano sostituiscono Marin e Luvumbo all'83'.

GHILARDI ESPULSO. Il difensore, frustrato dalla gara, entra in maniera scomposta su Gaetano. È rosso diretto, Abisso lo manda negli spogliatoi. Nel frattempo la Lazio recupera sul Parma e fa il 2-2.

Il Verona ha l'obbligo di provarci comunque ma sembra aver perso fiducia e gioca male. Ci sono quattro minuti di recupero.

DEIOLA LA CHIUDE

Il Cagliari nel recupero rifila il colpo del ko a un Verona tra i peggiori della stagione (e di partite brutte ce ne sono state moltissime) al 93'. Parte un contropiede con Gaetano che entra in area e serve Deiola sul secondo palo, il tiro è forte e preciso, quasi un gioco. Il vantaggio dell'Hellas sulle terzultime rimane di sette punti, un'enormità con sole 4 gare da giocare. Ma se i gialloblù saranno quelli di stasera c'è da preoccuparsi.