Bui: “Verona, che peccato la sconfitta con il Milan, ma il tuo attacco è forte”

L'ex gialloblù: "In avanti ci sono giocatori con il fiuto del gol"

In questi giorni i suoi quadri sono esposti nella sede degli ex dell'Hellas, al Bentegodi, con Bui presente alla mostra.

Intervistato dal "Corriere di Verona" in edicola sul momento della squadra, Bui ha detto: "Mi è dispiaciuto tanto per la sconfitta con il Milan, con la rimonta subita, è stato un peccato. A San Siro non si riesce a vincere, non è mai accaduto nella storia. Di gol ne arrivano parecchi, quindi va bene. In avanti si vede che ci sono dei giocatori bravi, che hanno fiuto per la porta".