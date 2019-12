Buon Natale a tutti, gialloblù!

In pochi, ad agosto, pensavano che saremmo arrivati a un Natale così sereno, sportivamente parlando, per i nostri colori. Fermo restando che la lotta per la salvezza sarà ancora lunga e dura, ci godiamo dunque il momento, consapevoli di avere una squadra che sta interpretando in pieno lo spirito che deve animare chi veste questa maglia. Uno spirito che andrà conservato e ravvivato, come un focolare d’inverno. È l’augurio per questi giorni a Ivan Juric e ai suoi calciatori, con l’auspicio di tornare più forti di prima in campo.

Nel ringraziare chi ci segue e chi ci seguirà, tutta la redazione di hellas1903 augura a tutti gli appassionati di poter passare un Natale allegro assieme agli affetti più cari.

Andrea, Matteo e la redazione