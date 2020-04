Burioni: “Dovremo privarci del piacere del calcio con il pubblico”

Il virologo Roberto Burioni ha parlato via Instagram, nell’appuntamento su social network curato dal giornalista Pierluigi Pardo.

Sulla ripresa del calcio, Burioni ha detto: “Tifo Lazio e tutti lo sanno, all’inizio di questa crisi ho fatto un voto: non parlare di calcio e voglio mantenerlo. A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico, dobbiamo privarci di questo piacere. Con questo virus un mese è un’era geologica, prevedere adesso la situazione a giugno è difficile, impossibile e ci vorrebbe la palla di vetro, ma la scienza non ha la bacchetta magica: tutti saremmo felicissimi di vedere le partite”.