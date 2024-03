Cabal: “Darò tutto per il Verona, al massimo con l’Hellas”

Il difensore del Verona, alla prima convocazione in nazionale, ha detto, intervistato da ESPN: "“È una gioia immensa, passare dall’altro lato della televisione a stare con loro, sarà una gioia per me. E’ quello che sognavo, l’opportunità mi è stata data, mi è dispiaciuto molto per l’infortunio di Yerry Mina, gli auguro un pronto recupero, devo occupare il suo posto e darò il massimo, ce la farò”.

Poi: "Non escludo nessuna opzione per il futuro, ma il mio presente è l’Hellas Verona e per loro darò il massimo: darò tutto, continuerò a lavorare e a crescere come giocatore, come persona, per poter restare nel radar della Nazionale”.