Cabal-Juventus, visite mediche in corso. La plusvalenza del Verona

Altro colpo in uscita per l'Hellas

Cabal è arrivato stamane al J|Medical per sottoporsi alle visite mediche con la società bianconera per poi firmare. Operazione da 10 milioni più due di bonus e il possibile inserimento di Akè. Acquistato (operazione di Francesco Marroccu) per circa 4 milioni (più bonus) dal Verona nel 2022, l'Hellas realizza dunque una plusvalenza di circa 7 milioni. L'Atletico Nacional, però, vanta un diritto sulla rivendita del 20 per cento, dunque circa 1,5 milioni.