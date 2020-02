Cagliari, Joao Pedro: “Con il Verona occasione giusta per reagire e uscire dal tunnel”

Joao Pedro ha parlato dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli. Il sito ufficiale del club riporta le parole del centravanti rossoblù, che dice:

“Dobbiamo tirare fuori tutti il nostro carattere, reagiremo e usciremo da questo tunnel. Stiamo vivendo una parentesi complicata dove niente va per il verso giusto. Il campionato è ancora lungo, siamo all’inizio del girone di ritorno e ci sono molte partite da disputare. Nelle ultime settimane si sono visti segnali positivi, anche se non siamo ancora il Cagliari ammirato nel momento migliore. Abbiamo davanti una settimana importante, mettiamo la testa sul lavoro e pensiamo alla sfida in casa di un altro avversario forte come l’Hellas Verona. Come noi qualche mese fa, adesso sono loro nella parte di sorpresa del campionato: puntiamo a cambiare scenario con una bella partita domenica”.