Cagliari, situazione indisponibili: recuperato Rog, Cacciatore ancora a parte

In vista della trasferta di domenica contro il Verona, il Cagliari deve fare i conti con alcuni indisponibili.

Fabrizio Cacciatore prosegue con un lavoro personalizzato, mentre ancora solo terapie per Paolo Faragò. Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ieri ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: la prognosi è di circa sei mesi di stop. Maran può sorridere per Marko Rog, che risulta invece recuperato e pronto per l’Hellas, visto che già da ieri ha lavorato regolarmente con la squadra.

Infine tra gli indisponibili non va dimenticato anche Nahitan Nandez, squalificato per un turno dal giudice sportivo.