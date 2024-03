Cagliari-Verona, i convocati dell’Hellas: Folorunsho e Suslov ci sono

Out Tavsan e Belahyane, in 23 chiamati per la partita all'Unipol Domus

Redazione Hellas1903 31 marzo - 18:03

Mister Marco Baroni ha convocato 23 calciatori per Cagliari-Hellas Verona, match valido per la 30a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma domani, lunedì 1 aprile alle ore 15, allo stadio 'Unipol Domus'.

#CAGLIARIVERONA - I CONVOCATI

1 Montipò

8 Lazovic

9 Henry

10 Mitrovic

11 Swiderski

16 Chiesa

17 Noslin

18 Centonze

19 Vinagre

21 Dani Silva

23 Magnani

25 Serdar

27 Dawidowicz

31 Suslov

32 Cabal

33 Duda

34 Perilli

37 Charlys

38 Tchatchoua

42 Coppola

80 Cisse

90 Folorunsho

99 Bonazzoli

I calciatori Reda Belahyane e Elayis Tavsan non saranno a disposizione per la partita Cagliari-Hellas Verona in seguito, rispettivamente, a una sindrome influenzale e ad una contusione alla caviglia.

fonte: hellasverona.it

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.