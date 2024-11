Cagliari-Verona, statistiche e precedenti

I precedenti in Sardegna sorridono ai padroni di casa, negli ultimi anni però il Verona ha raccolto 8 punti in 4 trasferte da imbattuto

Venerdì sera il Verona affronterà la diciannovesima trasferta cagliaritana in massima serie, in quella che sarà a tutti gli effetti una sfida salvezza. Entrambe le squadre sono ripartite dopo la pausa nazionali proprio come avevano finito: l'Hellas con un disastroso 0-5 contro l'Inter dopo la sconfitta per 3-1 a Firenze. Il Cagliari invece ha strappato nel finale un punto a Genoa (2-2) dopo aver fermato il Milan per 3-3.