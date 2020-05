Cairo: “Serve massima sicurezza, nel calcio più facile trasmettere il virus”

“Noi ci atterremo alle disposizioni governative, è in fase di studio un protocollo che conterrà le linee guida e che, immagino, non è facile mettere a punto essendo il calcio sport di contatto. Di conseguenza il virus si può trasmettere più facilmente. Siamo in attesa delle decisioni degli scienziati e del governo. L’aspetto fondamentale è che sia adottato un protocollo totalmente sicuro, soprattutto per quando dovessero riprendere le partite, con il contatto fisico tra i giocatori. In questa fase è importante tenere in conto questo elemento”.

Così Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto alla trasmissione “Radio Anch’io Lo Sport” su Radio Rai.