Calcagno: “Assocalciatori chiara: va tutelata la stagione”

“La nostra posizione è stata chiara fin dal primo momento dicendo che non si potesse continuare, anticipando di qualche settimana gli accadimenti. Oggi è altrettanto chiara nel dire che l’unica possibilità per cui possiamo ragionare è la ripresa dei campionati e la conclusione che sforerà con ogni probabilità nella prossima stagione. Ci stiamo concentrando sull’ipotesi migliore, l’unica su cui possiamo lavorare. Salvaguardare l’aspetto sportivo di un campionato, già svolto per 2/3, è un fatto che abbiamo il dovere di tutelare, se l’epidemia ce ne darà la possibilità”.

Queste le parole di Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Assocalciatori, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo.