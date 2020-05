Calcio al bivio, oggi summit Figc-Comitato tecnico scientifico

Oggi pomeriggio è in programma l’incontro tra la rappresentanza della Figc, con in testa il presidente federale Gabriele Gravina, e i 20 componenti del comitato tecnico scientifico consulente del Governo.

Al centro dell’appuntamento il protocollo medico federale, punto di snodo per arrivare alla ripresa intanto degli allenamenti e dopo, in ipotesi, del campionato.

L’esito del summit resta in dubbio, l’apertura della Germania con l’okay al ritorno in campo della Bundesliga va a favore del sistema calcio italiano, ma non è detto che incida in modo rilevante sulle analisi del comitato.