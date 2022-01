Calcio-Covid, la grande pagliacciata (che falsifica il campionato)

Il campionato riparte con molte squadre dimezzate dal virus, complimenti per la trasmissione

Con un centinaio (in gran parte calciatori) di positivi nei gruppi squadra il grande circo del calcio italiano (detto calcio-Covid) si appresta a riaprire al grido "Immunità di gregge": contagiatevi tutti e non rompete così tra due settimane non ci saranno più problemi. In barba al fatto che anche i calciatori (pure loro consenzienti) vivono una vita sociale, e quindi spargono, finché non beccati dal tampone, il Corona a manciate generose.