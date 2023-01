Calcio e farmaci, Raducioiu: “Che cosa ci davano i medici?”

Dopo che le dichiarazioni di Dino Baggio sull'uso di farmaci e sulle terapie seguite dai calciatori negli anni '90 hanno acceso la discussione sull'impiego di medicinali e sui loro effetti per i giocatori, a parlare dell'argomento è stato Florin Raducioiu.

L'ex attaccante anche del Verona (è stato, in Serie A, al Bari, al Brescia e al Milan), a lungo punta della nazionale della Romania, è intervenuto alla trasmissione "Sport Report" sul canale Orange Sport: "Facevo flebo con un liquido rosa - dice -. Lo ammetto, ho preso anche delle medicine. Ora chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per capire di più. Per sapere che medicine ho preso a Milano, Brescia, Verona".