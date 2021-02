Calcio in tv, Dazn prepara l’offertona, Sky trema. Stop al doppio abbonamento

L'emittente ha messo sul tavolo 840 milioni di euro per i diritti della Serie A

Ci sono due offerte sul tavolo. La più ricca è quella di Dazn, che ha messo sul piatto ben 840 milioni di euro l’anno per portarsi a casa tutto il campionato: le 7 partite che fin qui erano di Sky in esclusiva, più le rimanenti tre (fra cui l'anticipo del sabato) in condivisione con altri. Soluzione che permetterebbe alla Lega di guadagnare altri soldi da un nuovo bando per queste 3 gare, rivolto proprio a Sky, o forse ad altri.