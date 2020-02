Calendario, se Verona-Cagliari si gioca l’11 marzo slitta la partita col Sassuolo

C’è una condizione inderogabile per il sì al recupero di Verona-Cagliari l’11 marzo. Ossia, che la partita dell’Hellas a Reggio Emilia con il Sassuolo venga spostata.

Il match con i neroverdi è in programma in anticipo alle 15 di sabato 14. Un intervallo troppo breve per recuperare per il Verona, già in campo l’8 marzo al Bentegodi con il Napoli.

Per questo, se la gara con il Cagliari si giocherà nella data ipotizzata (e l’orario confermato resta quello delle 15), Sassuolo-Hellas slitterebbe a domenica 15, sempre alle tre del pomeriggio.