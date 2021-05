Calo Verona? L’Hellas ha creato più occasioni nelle ultime 12 partite

L'Hellas e il dato degli expected goals a confronto: meno punti, ma il Verona ha costruito molto

I numeri, in effetti, dicono che i punti raccolti sono stati in media molti meno dalla ventisettesima alla trentottesima giornata rispetto alla ventisei precedenti.

Eppure l'Hellas ha costruito di più in questo periodo che in quello precedente, in cui ha fatto 38 punti, a fronte dei 7 successivi.