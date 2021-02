Cammarata: “Verona-Juve? L’Hellas non ha paura delle grandi”

L'ex attaccante: "L'Hellas sta bene, per i bianconeri sarà un avversario difficilissimo"

Cammarata, ora allenatore in Albania, all'Apolonia, è stato intervistato dal sito www.tuttojuve.com in merito alla partita di sabato.

Parlando dell'Hellas, Cammarata aggiunge: "È una squadra che corre tanto ed è sempre lì a sgomitare su ogni pallone. Per la Juve non sarà una partita semplice, perché il Verona ha gamba e non è mai intimorita dalle grandi squadre. E, per di più, la squadra di Juric mi sembra essere anche in buone condizioni".