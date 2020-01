Camoranesi: “Che bello questo Verona”

Mauro German Camoranesi, ex gialloblù, all’Hellas dal 2000 al 2002, parla del Verona di oggi, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”.

Dice Camoranesi, ora allenatore del Tabor Sezana, squadra impegnata nel campionato sloveno: “Più che del singolo interprete, preferisco parlare in senso generale del Verona. L’ho seguito come commentatore televisivo e la squadra mi ha impressionato. Senza alcun dubbio proprio il gioco sulle fasce è uno dei tratti di spicco dell’impostazione data da Ivan Juric. Gli esterni vanno molto “dentro”, cercano lo spazio per servire le punte o per andare al tiro direttamente. Questo tipo di calcio è efficace e anche spettacolare”.