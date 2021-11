Sarà anche possibile rinnovare la Tessera del Tifoso

Nell'ambito della Campagna Abbonamenti 2021-2022, la società di via Olanda ha reso noto che la biglietteria dello stadio sarà aperta mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 per gli abbonamenti e per il rinnovo della Tessera del Tifoso.