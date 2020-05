Campionati, mercoledì il possibile stop di Conte

Mercoledì potrebbe arrivare lo stop definitivo alla stagione del calcio.

A riportare la notizia è “La Repubblica” di oggi. Il quotidiano scrive che, nello stesso giorno in cui, in Germania, a pronunciarsi sull’argomento sarà Angela Merkel (la Bundesliga rimane in bilico), anche in Italia sarebbe attesa la decisione di Giuseppe Conte, con il Presidente del Consiglio che potrebbe decretare la fine dell’annata.

Tuttavia, la via alla ripresa, per quanto in salita, non è chiusa. La Serie A valuta il ritorno in campo anche a cominciare dal 24 giugno, cancellando per ragioni di calendario la Coppa Italia.