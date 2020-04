Campionati nell’anno solare, l’idea trova la sponda francese

“Potremmo dover studiare un altro scenario di cui hanno parlato Jean-Pierre Rivère e Nasser Al-Khelaifi, in cui dovremmo spostare tutto per terminare la stagione 2019-20 alla fine dell’anno solare, per poi riprendere la stagione all’inizio del 2021. Questo è uno degli scenari che potrebbero interessare la FIFA, con la Coppa del Mondo in Qatar”.

L’idea di ridisegnare su una nuova scala temporale le stagioni del calcio si fa largo anche in Francia, dopo che la proposta è stata avanzata, in Italia, da Adriano Galliani.

A parlarne in questi termini è il patron dell’Olympique Lione, Jean-Michel Aulas, in un’intervista rilasciata a “L’Équipe”.