Cancellieri, ingresso nel finale con l’Under 21 contro la Svezia

Il gialloblù torna a giocare, 1-1 dell'Italia beffata al 93'

13 minuti in campo per Matteo Cancellieri, attaccante del Verona, entrato all'81' con l'Italia Under 21 che ha pareggiato, a Monza, nell'importante e difficile gara per le qualificazioni all'Europeo di categoria contro la Svezia. Cancellieri ha sostituito Colombo e ha riassaggiato così il terreno di gioco.