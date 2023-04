Candidatura Euro 2032, Tommasi: “Bentegodi tra gli stadi scelti bellissima notizia per Verona”

Lo stadio di #Verona Marcantonio Bentegodi è tra i 10 impianti scelti per disputare la fase finale di #euro2032 se l’Italia verrà designata come paese ospitante della competizione.

In caso di assegnazione della manifestazione alla FIGC, il Comune di Verona, in qualità di proprietario dello stadio, avvierà un processo per l’adeguamento dell’impianto ai requisiti previsti dalla UEFA, come stabilito dalla delibera approvata la scorsa settimana, sottolineando quanto sia nell’interesse dell’Amministrazione comunale contribuire a sostenere l’iniziativa, predisponendo e adottando tutti gli atti necessari affinché il Bentegodi risulti conforme ai più elevati standard infrastrutturali previsti dai regolamenti di riferimento".