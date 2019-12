Caos aereo tunisino, ecco perché è saltato il ritiro del Verona. Al lavoro per salvare l’amichevole di domani

Caos aereo totale. Questo il motivo dell’annullamento del mini-ritiro che il Verona avrebbe dovuto fare da ieri pomeriggio fino a lunedì in Tunisia.

Il Club Africain, col quale l’Hellas avrebbe dovuto misurarsi in amichevole domani, spiega i motivi del fallimento dell’evento, affidandosi a un lungo comunicato. Nel mirino la compagnia aerea Jasmin Airwais, che non ha avuto il permesso di volare sopra l’Italia. La società di calcio tunisina annuncia che oggi il Verona comunicherà che l’amichevole di domenica si farà, con i gialloblù che partirebbero il mattino dello stesso giorno, domani alle 8..

Questo il contenuto del comunicato del Club Africain diffuso nella tarda serata di ieri.

“Il Club Africain offre ai suoi fedeli tifosi le seguenti spiegazioni e legate alla partita con l’Hellas Verona:

1-Ha firmato un contratto con la compagnia airways “Jasmin Airways” per il trasporto della squadra Hellas Verona venerdì 20 dicembre 2019 da Verona in Tunisia. Questo contratto è stato concluso dalla Corte nazionale tunisino del turismo ontt.

2-la compagnia “Jasmin Airways” ci ha segnalato oggi di dover rispettare i suoi obblighi perché non ha ricevuto il permesso di volo in Italia.

3-la gestione del Club Africain non fa parte del regolamento logistico per evitare questo incidente chiamando la società Nouvelair che ha accettato e ha ricevuto una somma in più per la somma richiesta. (…) La società ha ha ottenuto i permessi di volare sopra il cielo italiano dopo un intervento della squadra Hellas Verona. Nouvelair si è ritirata all’ultimo minuto perché non ha trovato l’equipaggio disponibile per garantire il viaggio in questione nonostante il suo consenso preliminare.

Il Club Africain ha quindi chiesto di intervenire per risolvere questo problema e già promesso di garantire il viaggio di trasporto della squadra Hellas Verona domenica 22 dicembre 2019 alle 8 AM.

La società dell’Hellas Verona ha accettato di giocare la partita e lo annuncerà in una dichiarazione stampa sul suo sito ufficiale sabato 21 dicembre 2019 quando il piano aerea dalla compagnia aerea nazionale Tunisair.

6 Il Club Africain sta lavorando per il successo di questo evento nonostante gli eventi che sono successi che sono completamente fuori dalla sua portata.

Decide anche di presentare un caso civile contro la compagnia di Jasmin Airways per i suoi obblighi e chiedere il risarcimento per i danni materiali e morali”.