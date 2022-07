Caos Caprari-Monza, problema con le commissioni agli agenti

Non si è conclusa, nonostante il passaggio di documenti nel pomeriggio, la trattativa per Caprari al Monza. L'operazione, però, potrebbe chiudersi domani.

C'è stato all'ultimo un problema con le commissioni per gli agenti, che ha fatto tentennare il Verona. Galliani è comunque convinto che il trasferimento si farà. Regna dunque il caos nell'Hellas sulla vicenda, con Caprari a un passo dai biancorossi, che tuttavia non sono gli unici a volerlo. Non si escludono, dunque, ulteriori colpi di scena.