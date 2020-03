Caos Serie A, Zhang contro il presidente della Lega: “Sei un pagliaccio”

Nel caos totale della Serie A, con i rinvii delle partite per l’emergenza coronavirus e la revisione per ora inestricabile dei calendari, irrompe con durezza il presidente dell’Inter, Steven Zhang.

Il numero uno del club nerazzurro, via Instagram, lancia un attacco pesantissimo a Paolo Dal Pino, vertice della Lega A.

Scrive Zhang: “Sei il più grande clown che abbia mai visto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos’altro? Quale è il tuo prossimo passo? E tu parli di sportività, di campionato regolare ? Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e chiedi loro di giocare 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, vergognati. E’ ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. E’ così che si farebbe nel 2020. E’ un argomento per chiunque nel mondo, non importa se sei un tifoso dell’Inter o della Juventus. Per favore, stai attento! E’ la cosa più importante per te, per la tua famiglia e per la nostra società“.