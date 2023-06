Capitolo allenatore, il Verona sceglie: Baroni e Bocchetti restano i più probabili

Voci, sparate, ritardi. Il capitolo allenatore, che dalle parole del ds Sogliano doveva chiudersi entro ieri, rimane aperto in casa Verona.

Questo perché i più papabili per la panchina (sempre quelli sono rimasti al di là di qualche sondaggio fatto) Marco Baroni e Salvatore Bocchetti , non hanno ancora sciolto le riserve.

Bocchetti. Rimasto "orfano" di Zaffaroni, che Marroccu vorrebbe portare a Brescia, l'allenatore è a contratto con l'Hellas a cui non dispiacerebbe averlo in panchina ma che tergiversa aspettando una risposta da Baroni. L'ex difensore resta comunque in corsa.