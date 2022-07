Scambio di documenti in corso, il fantasista passa ai biancorossi

Si è chiusa la trattativa per il passaggio di Gianluca Caprari al Monza.

La cessione del fantasista che molto sta facendo discutere i tifosi, è realtà. In corso in questo momento il passaggio dei documenti, probabilmente domani le visite mediche per il numero 10 dell'Hellas che lascia dopo solo un anno da assoluto protagonista la maglia gialloblù.