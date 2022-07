Caprari al Monza, visite mediche in corso

Le visite mediche sono in corso, poi l'ufficialità. Gianluca Caprari è a Monza e si appresta a diventare un calciatore biancorosso.

La formula è quelle risaputa: prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva di 12 milioni di euro bonus compresi. Un prestito oneroso a 3 milioni, poi 8 milioni in caso di riscatto (che diventerà obbligo in caso di salvezza) più un altro milione di bonus legato alla salvezza.