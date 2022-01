Caprari: “Che carica la vittoria con lo Spezia, questo Verona è forte”

Il fantasista: "Pensiamo alla salvezza, possiamo fare tante belle cose"

"Questa grande vittoria, nonostante dieci assenze, ci ha dato forza. Non so dove possiamo arrivare, so solo che qui c’è tanta qualità e tanta voglia. L’obiettivo è la salvezza ma possiamo mostrare tante altre belle cose perché siamo un’ottima squadra".