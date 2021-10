Caprari: “Che festa con i nostri tifosi! E io sto molto bene”

Il fantasista gialloblù: "Contento per gli assist a Simeone, è un ragazzo d'oro"

Un’altra domenica strepitosa al Bentegodi, 4-1 contro una grande squadra come la Lazio. “Abbiamo dimostrato anche oggi di essere una squadra forte, in grado di giocare a viso aperto contro chiunque. Non era facile, specie dopo la rete dell’1-2 subìta subito dopo l’intervallo, ma negli spogliatoi ci eravamo detti di tenere duro fino alla fine, e siamo stati bravi a reagire subito senza abbassarci ulteriormente, tornando in avanti e segnando altri due gol. Alla fine abbiamo meritato di vincere ed è stato bello festeggiare con i nostri tifosi”.