Caprari da 10, il trio gialloblù è a quota 35

Record personale in A per il fantasista, tra i campionati di vertice in Europa soltanto il Liverpool come il Verona

Redazione Hellas1903

Con il gol su rigore segnato alla Fiorentina, Gianluca Caprari ha toccato quota 10 reti in questo campionato.

Per il fantasista dell'Hellas è il record di marcature in A.

In totale, il trio d'attacco gialloblù ha siglato 35 gol. Già in doppia cifra Simeone (15) e Barak (10), ora all'elenco si è aggiunto Caprari.

Soltanto il Liverpool ha tre giocatori oltre questa soglia, considerati i principali campionati d'Europa, ossia, con la Serie A, la Premier League, la Liga, la Bundesliga e la Ligue 1