Caprari è super: corre per la “doppia doppia”

Sono 9 i gol per il fantasista dell'Hellas, che ha già servito 7 assist

Arrivato a 9 gol, il fantasista ha eguagliato il numero di reti segnate in un campionato di Serie A: ne realizzò altrettante nel 2016-2017, quando giocava nel Pescara.

E per lui, che ha servito fin qui 7 assist ai compagni di squadra (l'ultimo sabato ad Adrien Tameze, nella partita con la Roma all'Olimpico), c'è la possibilità concreta di toccare addirittura la "doppia doppia": doppia cifra sia per quanto riguarda i gol fatti che per i passaggi vincenti.