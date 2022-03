Caprari: “Grande reazione con l’Empoli, gruppo fantastico”

Il 10 dell'Hellas: "Contento per il gol di Cancellieri, ora la sosta per recuperare"

Un primo tempo di lotta, a cui è seguita una grande ripresa… “Sapevamo non sarebbe stato facile, anche perché avevamo diversi indisponibili. Abbiamo avuto però una grande reazione nel secondo tempo, anche chi è entrato a gara in corso ha fatto benissimo”.

L’abbraccio a Cancellieri un bel momento per il gruppo… “Sì, abbiamo un gruppo fantastico, compresi i ragazzi più giovani, come Terracciano che oggi era all’esordio. Sono contento anche per Cancellieri, che ha trovato il primo gol. Dobbiamo continuare così”.