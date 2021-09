Caprari in volo: “Grandissima partita con la Roma. Adesso avanti così”

Il fantasista gialloblù: "C'è subito la Salernitana. Il mio gol? Un'emozione segnare sotto la Curva"

Queste le sue parole "Abbiamo disputato una grandissima partita, specialmente nel secondo tempo. Non era facile rimontare in questo modo, specie dopo aver subito gol nel finale del primo tempo, ma siamo stati bravi a ribaltare la partita: adesso ci godiamo la grande emozione di questo momento".

Poi: "Abbiamo aggredito la Roma nella maniera giusta, come ci ha chiesto il mister e come avevamo preparato in settimana. Siamo contenti di quel che abbiamo fatto, ma la testa deve essere già orientata ai prossimi impegni perché mercoledì c’è la Salernitana. Dobbiamo mantenere alta la tensione. Il mio debutto al Bentegodi? Sono contento della mia prestazione e del gol sotto la Curva, così come di quella della squadra che meritava di trovare i primi punti in campionato. Per quanto mi riguarda, devo continuare su questa strada perché sento di poter dare molto altro al Verona”.