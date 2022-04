Caprari: “È stata la risposta alla sconfitta di Milano”

Il fantasista gialloblù: "La classifica? Bello vederla"

Gianluca Caprari commenta a Dazn la vittoria a Bergamo del Verona per 2-1 sull’Atalanta.

“La nostra classifica? E’ una bella sensazione vederla. Volevamo questa vittoria per far vedere che il nostro campionato non era finito. Dopo l’Inter c’è stato qualche strascico. Quando stiamo bene ci divertiamo, questa squadra ha qualità. Se continuiamo a lavorare così bene possiamo fare ancora meglio. Cercheremo di vincere più partite possibile”.