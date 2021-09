Caprari: “Nel Verona voglio responsabilità, per questo ho scelto il 10”

L'attaccante del Verona: "Devo dimostrare quello che ho fatto sin qui a metà"

"Ho trovato un bel gruppo di romani? Sì, più che altro sono arrivato in un gruppo importante nel quale c'è la giusta mentalità e questo ti porta a fare punti la domenica. Sostituto di Zaccagni? So che qui ha fatto molto bene, era amato da tutti. Io devo farmi amare per quello che sono. Ho parlato con il mister, il ruolo sarà quello. Qui ho una grande opportunità, devo dimostrare quello che ho fatto sin qui a metà.

Sono sempre stato etichettato come un grande giocatore, ma ho sempre dimostrato le cose a metà. Penso sia un fatto di testa. L'anno in cui stavo facendo bene mi sono fatto male, questo ha bloccato un po' la mia crescita. E adesso ho ripreso bene dopo l'infortunio, mi sento pronto per fare bene. Voglio responsabilità, per questo ho scelto un numero importante. Se posso andare in doppia cifra? Ho anche più gol nelle mie corde. Qui c'è una grande mentalità, sono pronto a fare gruppo. Ho accettato subito Verona, penso sia una piazza giusta per me".