Caprari sì o no? Tutte le alternative per Di Francesco

Lasagna, Cancellieri e Bessa le ipotesi alternative per il Verona a Bologna

Non è detto che Gianluca Caprari sia subito titolare con il Verona, arrivato all'Hellas al termine del mercato, nella gara con il Bologna.

Eusebio Di Francesco sta valutando la scelta da fare per la trequarti. Con Antonin Barak ci potrebbe sì essere lo stesso Caprari, ma restano da considerare altre idee.

Di Francesco, al tempo stesso, ha visto Matteo Cancellieri esprimersi bene con l'Italia Under 21 partendo da sinistra e non, come d'abitudine, da destra.