Caprari sogna l’azzurro, oggi il possibile esordio con l’Italia

Nazionale in campo con la Germania a Bologna, il gialloblù è vicino al debutto

Oggi l'Italia gioca in Nations League con la Germania e Gianluca Caprari potrebbe debuttare in azzurro.

La nazionale sarà in campo alle 20.45 a Bologna con i tedeschi. Caprari non partirà titolare ma ci sono delle buone chance per un suo eventuale ingresso a gara in corso.