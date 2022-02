Caprari e Tameze fanno volare il Verona! Poker all’Udinese

Al Bentegodi finisce 4-0 e l'Hellas sale a quota 36 punti

Dopo il ko di domenica scorsa all'Allianz Stadium, l'Hellas si riscatta alla grande stendendo con un poker l'Udinese, reduce invece dal successo interno contro il Torino. Grande rientro con assist e gol per Caprari, Tameze superlativo, Depaoli a segno per la prima volta in gialloblù e Barak che colpisce con la stecca da biliardo. Sono loro i protagonisti della vittoria con un risultato in verità molto pesante per un avversario pericoloso e che ha centrato due traverse a gara ancora aperta.