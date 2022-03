Caprari: “Verona, andiamo avanti: ci sono nuovi traguardi”

Il fantasista gialloblù: "Punti, classifica, grandi partite da giocare: continuiamo così"

Queste alcune delle sue dichiarazioni: “I tanti gol segnati con Giovanni Simeone e Antonin Barak? È gratificante ed è molto bello che sia così. Però il Verona non siamo soltanto noi. C’è una squadra che ha fatto cose eccezionali e che vuole continuare a correre”.

Poi: “Ci sono nuovi traguardi da cogliere. Come i 54 punti che per l’Hellas sarebbero un primato, come la conferma nella colonna sinistra della classifica. E dopo ci aspettano partite con avversari di vertice: l’Inter, il Milan, l’Atalanta, la Lazio. Cominciamo dal Genoa”.